Экономика
Гудвилл.онлайн«Газпром» получил квартальный убыток впервые с 2015 года
«Газпром» понес убытки в размере 116,2 млрд рублей за первый квартал — впервые с 2015 года. Об этом сообщается в финансовой отчетности по МСФО, опубликованной на сайте компании. Отметим, что в прошлом году за аналогичный период прибыль компании составила 535,9 млрд рублей.
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Происшествия
На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Здоровье
В Прикамье подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом
Пермь, 13 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 13 июля в 04:13
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Экономика
Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки
По данным ведомства, на начало июля было выплачено более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств.
Российская газета 04:00
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru вчера в 12:52
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Технологии
Закрытый бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink начнётся этим летом
В письме, которое было разослано SpaceX, говорится, что закрытое бета-тестирование начнётся уже летом этого года, а позднее проект перейдёт в стадию отрытого бета-теста.
3DNews 03:21
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Происшествия
В Приамурье на стройке ГПЗ выявили нарушения прав мигрантов-строителей
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на стройке газоперерабатывающего завода рабочие одной из подрядных организаций устроили погром в офисе.
REGNUM вчера в 02:38
Здоровье
Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM вчера в 07:39
Происшествия
В Петрозаводске самолет вынужденно сел из-за курившего пассажира
RuNews24.ru вчера в 00:20
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Экономика
Матвиенко: за разлив топлива в Норильске должны отвечать акционеры, а не бюджет региона
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допустить, чтобы региональный и местные бюджеты Красноярского края понесли ущерб из-за последствий разлива топлива в Норильске.
ТАСС 03:51
Экономика
Финдиректор «Магнита» уйдет из компании
Елена Милинова оставит пост финансового директора "Магнита", проработав в "первом призыве" топ-менеджеров после смены основного акционера весной 2018 года.
Интерфакс 03:40
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Общество
В России за сутки зафиксировано 6422 новых случая коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6422 новых носителя коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:47
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика
В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства
От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
Финансы
Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль
Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:45