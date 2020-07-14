Экономика
ПРАЙМ«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка от продаж "Газпрома" составила 1,74 триллиона рублей, сократившись на 24% в годовом выражении.
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Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 13 июля в 04:10
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Происшествия
«Почта России» сообщила об уголовном преследовании своего ИТ-директора
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова, передает РБК заявление компании.
Ведомости 02:54
Экономика
В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай принял решение о введении санкций в отношении американской компании Lockheed Martin - главного контрагента в последнем плане США по продаже оружия Тайваню.
Труд вчера в 10:30
Футбол
Глушаков не намерен мстить болельщикам «Спартака»
ProstoProSport 03:00
Общество
Сенаторы решили запретить лицам одного пола усыновлять детей
ИА Новороссия вчера в 15:32
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Хоккей
Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ
Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
CT news 02:14
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Наука
Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Российская газета 02:05
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ вчера в 08:22
Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Общество
«Ростех» запросил почти 6 млрд руб. на цифровизацию ФСИН
С письмом на имя президента России ознакомился «Коммерсантъ». «Ростех» и ФСИН просят выделить деньги по проекту «Цифровая экономика».
Говорит Москва 02:34
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Культура
Рыбаков: «Хабаровск — мощный сигнал всем губернаторам не делать ничего в отношении хозяйствования»
Писатель Владимир Торин поговорил с миллиардером Игорем Рыбаковым и политологами Игорем Минтусовым и Евгением Минченко, о том, смогут ли события в Хабаровске запустить волну протестов по всей стране.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:21
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Космос
В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6
Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна 12 июля в 09:23
Финансы
Автор самого точного рублевого прогноза рассказал, чего теперь ждать
Стратег Santander Bank Polska SA из Варшавы Войцех Мазуркевич озвучил свой прогноз по курсу рубля до конца лета.
Shraibikus News 02:14
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM вчера в 05:55
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Общество
Наталья Сергунина: Новый проект для туротрасли запустили в Москве
В столичном комитете по туризму создали новый проект для туриндустрии "Привет, Москва!", сообщает официальный портал мэра.
Российская газета 01:52
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
Компания KIA Motors приняла решение привезти в Россию минивэн Carnival четвертого поколения.
Автостат вчера в 09:09
Экономика
Сбербанк выдал оператору Пулково льготный кредит на 1 млрд рублей
Сбербанк предоставил кредит на сумму около 1 млрд руб. оператору аэропорта Пулково по программе господдержки системообразующих предприятий.
Коммерсантъ 03:05