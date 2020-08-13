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«Газпром» в I полугодии получил 277 млрд рублей убытка по РСБУ

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2020 года составил 276,98 миллиарда рублей против прибыли в 371,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.В источнике
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Народные новости

«Газпром» опубликовал данные о прибыли и убытках за первое полугодие

Народные новости10:19
Rambler News Service

«Газпром» получил в I полугодии убыток в размере 277 млрд рублей

Rambler News Service08:03
ТАСС

Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб

ТАСС08:13
Экономика сегодня

«Газпром» потерял «чистыми» 276,98 млрд рублей за половину 2020 года

Экономика сегодня10:09
Интерфакс - Россия

«Орелтекмаш» в I полугодии получил 56,4 млн руб чистой прибыли против убытка годом ранее

Интерфакс - Россиявчера в 08:23
Город N (Ростов)

Производитель приборов «Горизонт» увеличил выручку в 2,4 раза в первом полугодии

Город N (Ростов)11 августа в 09:46
SakhaNews

Первое полугодие принесло АЛРОСА убытки почти в 9 млрд

SakhaNews10 августа в 12:01

Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал наставника "Рубина" Леонида Слуцкого на два матча, а также оштрафовал на 200 тысяч рублей за оскорбление судейской бригады в перерыве матча первого тура чемпионата России против московского "Локомотива", передает сайт организации.
Газета.Ru13:43

В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
REGNUM05:27
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В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.
Собеседник06:37
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Маленьких макак обучили распознавать слова и буквы

Специалисты предполагают, что человек научился читать благодаря тому, что одна из мозговых зон успешно распознавала символы и знаки, после чего эволюционировала и начала воспринимать написанные буквы.
МедиаПотоквчера в 01:13
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