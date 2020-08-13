«Газпром» в I полугодии получил 277 млрд рублей убытка по РСБУ
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2020 года составил 276,98 миллиарда рублей против прибыли в 371,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.В источнике
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Чистый убыток «Газпрома» за I полугодие составил 276,98 млрд руб
Чистый убыток "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - июнь 2020 года составил 276,98 млрд руб. против 371,1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах компании.
ТАССвчера в 08:13
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