«Газпром» в I полугодии получил 277 млрд рублей убытка по РСБУ

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Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2020 года составил 276,98 миллиарда рублей против прибыли в 371,1 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.