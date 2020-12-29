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Коммерсантъ

«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства

"Газпром" в Новом году может ждать смена руководства Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из "Газпрома".В источнике
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Коммерсантъ

«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства

"Газпром" в Новом году может ждать смена руководства Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из "Газпрома". Финальным аккордом его карьеры в компании может стать завершение «Северного потока-2», которое поставит точку в украинской газовой проблеме.
Коммерсантъвчера в 18:52
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Lenta.ru

Главу «Газпрома» задумали убрать

Lenta.ruвчера в 02:51
ФАН

Смена руководства «Газпрома» может произойти в 2021 году

ФАНвчера в 05:02
Forbes

«Коммерсантъ» сообщил о возможной отставке главы «Газпрома» в следующем году

Forbesвчера в 04:45
News.ru

Главу «Газпрома» Алексея Миллера задумали убрать

News.ruвчера в 03:43
Московский Комсомолец

СМИ сообщили о возможной отставке главы «Газпрома» Миллера

Московский Комсомолецвчера в 05:27
Дождь

«Коммерсант» узнал о возможной отставке главы «Газпрома» Алексея Миллера

Дождьвчера в 02:41
Коммерсантъ

«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства

Коммерсантъвчера в 18:52

Сбер подключил к своей платформе блокчейн Waves Enterprise

В ходе тестов было проведено несколько пилотных сделок с использованием смарт-контрактов, которые были переданы из платформы Сбера в сеть Waves Enterprise, на ней были проведены несколько транзакций между разными владельцами, а токены возвращены на платформу Сбера.
Сбер подключил к своей платформе блокчейн Waves Enterprise
РБК29 декабря в 10:37

Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса, который в СМИ называется сторонником экс-президента Петра Порошенко и который несколько дней назад раскритиковал главу государства.
ТАСС29 декабря в 14:31

Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, что необходимо для возвращения россиян к привычному ритму жизни.
Газета.Ru20:59

Компания Chevrolet увеличила в России скидки на седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt

Компания "Келес Рус", которая является официальным дистрибьютором популярных моделей Chevrolet на российском рынке, с 1 января следующего года повысит скидки на "четырехдверки" Nexia и Cobalt на 60 000 рублей.
Новые автомобиливчера в 13:56