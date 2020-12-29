Сбер подключил к своей платформе блокчейн Waves Enterprise

В ходе тестов было проведено несколько пилотных сделок с использованием смарт-контрактов, которые были переданы из платформы Сбера в сеть Waves Enterprise, на ней были проведены несколько транзакций между разными владельцами, а токены возвращены на платформу Сбера.