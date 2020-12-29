«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства
"Газпром" в Новом году может ждать смена руководства Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из "Газпрома".В источнике
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«Газпром» в Новом году может ждать смена руководства
"Газпром" в Новом году может ждать смена руководства Главной интригой предстоящего года в газовом секторе станет возможный уход Алексея Миллера из "Газпрома". Финальным аккордом его карьеры в компании может стать завершение «Северного потока-2», которое поставит точку в украинской газовой проблеме.
Коммерсантъвчера в 18:52
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