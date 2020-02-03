Энергетика
ФАН«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое
В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров. Данные о «фактических потоках газа» опубликованы на официальном сайте компании.
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с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.РБКвчера в 09:23
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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
RT на русскомвчера в 16:01
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