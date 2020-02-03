с чего всё началось

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров. Данные о «фактических потоках газа» опубликованы на официальном сайте компании.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.

Общество Находящийся в Ухане россиянин рассказал об обстановке в городе Что касается самих китайцев и слухах о занижении официальным Пекином данных о количестве заболевших, то, как отметил Павел Личман, подобная информация действительно время от времени просачивается, но судя по целому ряду внешних факторов можно с большей уверенностью утверждать, что власти КНР озвучивают правдивую статистику и контролируют ситуацию.

Экономика Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.

Авто Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun Автомобильный бренд Volkswagen провёл презентацию нового кроссовера Volkswagen Taigun, созданного специально для нужд индийских водителей.

Общество Сочинский инвестфорум перенесут из-за коронавируса Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.