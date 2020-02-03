с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

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