Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
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с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились
 втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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