Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные на сайте российской компании «Газпром».
Читать в источнике
Комментировать211
с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились
 втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
РБКвчера в 09:23

Подробнее о событии

Эксперт оценил объем транзита российского газа через Украину

РЕН ТВвчера в 19:33

«Газпром» втрое уменьшил транзит газа через Украину

Телеканал 360°вчера в 17:56

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

РБКвчера в 09:23

Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину

RT на русскомвчера в 16:01

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

РИА Новостивчера в 14:20

«Газпром» втрое сократил транзит газа через Украину

Московский Комсомолецвчера в 13:40

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

Известиявчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стремится к честным и прозрачным отношениям с Россией, но сама определяет свою внешнюю политику.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая

Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
РБК 02 февраля в 08:29
Политика

Предполагаемый агент ЦРУ был приговорен в Иране к смертной казни

Официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Исмаили в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что предполагаемый агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был приговорен к смертной казни за шпионаж в области ядерной программы Исламской Республики Иран.
Журналистская правда 03:48
Футбол

Карпин подписал контракт с «Ростовом» ещё на пять лет

News.ru вчера в 08:24
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия вчера в 04:01
Авто

Volkswagen представил кроссовер Volkswagen Taigun

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Автоновости дня вчера в 10:47
Общество

РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 01:35
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Политика

Рада по сокращенной процедуре уволила министра Бабак

Депутаты Рады уволили с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.
Украина.ру 04:05
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Технологии

Google создала альтернативу YouTube

Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
Актуальные Новости вчера в 01:28
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Здоровье

В Иркутской области создан штаб по недопущению коронавируса

В Иркутской области создан межведомственный оперативный штаб, который будет курировать меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Областная газета (г. Иркутск) 04:15
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Время Пресс вчера в 08:31
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала свою отличную фигуру на видео с тренировки

В подписи Валерия сообщила, что выложила видео в полуодетом виде, так как в предыдущем посте обещала "одной злобствующей мадам", настаивающей на бесполезности тренировок.
Discover24 03:04
Происшествия

СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили

RT на русском вчера в 07:16
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

«В течение двух-трех лет интегрируем все социальные пакеты, которые действуют между Петербургом и Ленинградской областью», — заявил Дрозденко.
REGNUM 03:34
Политика

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
РИА Новости вчера в 10:31
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Фигурное катание

Фигуристка Загитова устроила скандал после выступления

Выступление Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в шоу на замерзшем озере под Владимиром завершилось скандалом.
URA.Ru 02:47
Гаджеты

Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать

Отмечается, что продажи смартфонов будут прекращены 31 августа 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 14:16
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Песков объяснил увольнение главы Чувашии Игнатьева

Ранее экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был отстранен от должности указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Экономика сегодня 02 февраля в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное