Энергетика
Российская газета«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
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Политика
Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Наука
Названы лауреаты премии президента РФ в области науки за 2019 год
Сегодня, 3 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год, сообщается на сайте Кремля.
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Гаджеты
Раскрыты характеристики ноутбуков Huawei 2020 модельного года
Как стало известно, китайский техногигант Huawei запустил прием предзаказов на обновленную линейку ноутбуков MateBook 13 и MateBook 14 текущего 2020 года.
Шоу-бизнес
Мать Тимати объяснила, почему «не считает Решетову членом семьи»
Мать рэпера Тимоти ответила на подозрения поклонников о том, что она недовольна новой пассией сына Анастасией Решетовой.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
Общество
Для предустановки приложений попросили отсрочку
Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Общество
Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Самой востребованной машиной оказалась Lada Priora, другие модели Авто ВАЗ занимают ТОП-7 рейтинга самых дешевых и востребованных авто в России.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Мнение PEOPLETALK: худшие платья премии BAFTA 2020
Хотя большинство звезд порадовали нас в этом году своими образами на премии BAFTA 2020, не обошлось на красной дорожке и без модных провалов.