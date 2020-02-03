Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Наука Названы лауреаты премии президента РФ в области науки за 2019 год Сегодня, 3 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год, сообщается на сайте Кремля.

Технологии «Вымпелком» перешел на семейные тарифы «Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.

Армия и оружие Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Гаджеты Раскрыты характеристики ноутбуков Huawei 2020 модельного года Как стало известно, китайский техногигант Huawei запустил прием предзаказов на обновленную линейку ноутбуков MateBook 13 и MateBook 14 текущего 2020 года.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Политика Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Для предустановки приложений попросили отсрочку Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Общество Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Авто Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске Самой востребованной машиной оказалась Lada Priora, другие модели Авто ВАЗ занимают ТОП-7 рейтинга самых дешевых и востребованных авто в России.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».