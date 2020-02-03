Энергетика
Российская газета«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
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Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Здоровье
Голикова: Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Иностранцев, у которых будет выявлен новый коронавирус, будут депортировать из России.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
Происшествия
Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде
Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Общество
В Уфе из-за сильного снегопада ввели режим ЧС
Управление гражданской защиты города Уфы сообщает о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обильным снегопадом и сильным ветром.
Общество
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Все организованные российские туристы, находившиеся в Китае, вернулись в РФ.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Общество
Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК
Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Политика
Зеленский заявил об «очень большом списке» лиц для обмена с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро станет известна дата нового обмена удерживаемыми лицами с Донбассом, сообщило украинское издание "Новое время".
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Общество
Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Спорт
Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Кино
Появился финальный трейлер игрового фильма «Мулан»
В понедельник, 3 февраля, появился финальный трейлер игрового фильма "Мулан". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.