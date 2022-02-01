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«Газпром» в два раза увеличил транзит газа через Украину в Европу

"Газпром" увеличил заявки на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза - до 107,7 миллиона кубометров в сутки, свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Finam.Ru
С начала февраля в контрактах с поставщиками импортного газа, пишет «Интерфакс», начнут действовать новые цены, что может сделать закупку «свежего» трубопроводного газа более привлекательной, чем в январе.
OilCapital.ru
Транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн кубометров в сутки — в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.
OilCapital.ru
В отношении декабря в монополии предвидели, что спрос упадет в конце месяца в праздничные недели и предпочли бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» в посуточном режиме.
OilCapital.ru

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«Коммерсант»: «Газпром» наращивает поставки газа в Европу через Украину
Газета.Ru18:43
Европа наращивает закупки у «Газпрома»
Коммерсантъ17:00
«Газпром» вдвое нарастил транзит газа в Европу через территорию Украины
Banki Loansвчера в 12:31
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