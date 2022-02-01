С начала февраля в контрактах с поставщиками импортного газа, пишет «Интерфакс», начнут действовать новые цены, что может сделать закупку «свежего» трубопроводного газа более привлекательной, чем в январе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность.
Симптоматика «Омикрон»-штамма коронавируса больше напоминает заболевание ОРВИ и гриппом, этот вариант меньше приводит к госпитализации, заявил 2 февраля доктор медицинских наук, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев.