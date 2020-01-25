Энергетика
REGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Наука
Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль
Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета синтезировали специальный лак для зубов, способный бороться с бактериями, провоцирующими кариес.
Армия и оружие
Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии
Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри о «перехвате» российского генерала в районе сирийского города Манбидж.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Здоровье
В Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV.
Происшествия
В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин
В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Политика
Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Футбол
Два гола Влашича помогли ЦСКА обыграть ЛАСК в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА в рамках тренировочного сбора в Испании обыграли австрийский ЛАСК.
Общество
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21
«Число погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 21, раненых — 1030», — говорится в заявлении.
Общество
ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета
Советник ректора ВШЭ отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены.
Культура
Дженнифер Энистон устроила лучший сюрприз фанатам сериала «Друзья»
Дженнифер Энистон решила заглянуть в родную кофейню Central Perk, являющуюся сейчас частью экскурсионного маршрута, и устроить сюрприз посетителям.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.
Теннис
Хачанов проиграл Кирьосу в матче третьего круга Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Армия и оружие
Армия Сирии отражает массированные атаки террористов в Идлибе и Алеппо
Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Биатлон
Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
На этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержали французы Эмильен Жаклен и Анаис Бескон.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Космос
Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры
Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.