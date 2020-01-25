Энергетика
REGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
Общество
Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
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Экс-солистка «Ленинграда» обратилась к Зеленскому с открытым письмом
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
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Песня группы «Тату» заслужила платиновый статус в Великобритании
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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Армия и оружие
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«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
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Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Исследователи воссоздали голос жреца Несьямуна, который жил во время правления фараона Рамзеса XI.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Общество
Посольство РФ отреагировало на ситуацию с торгпредством в Японии
Посольство РФ в Японии прокомментировало в Facebook появившуюся в японских СМИ информации о том, что сотрудникам торгпредставительства РФ якобы были переданы украденные секретные коммерческие данные.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Гаджеты
Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото
Общество
Посольство в Китае начало прорабатывать эвакуацию россиян из страны
Переговоры об эвакуации своих граждан из Уханя, где произошла вспышка вируса и который закрыт на карантин, ведут также США и Франция (в обеих странах есть подтвержденные случаи заражения).
Футбол
Слуцкий – о победе над «Слованом»: «Я бы не стал зацикливаться на результате»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в контрольном матче со словацким «Слованом» (2:1) и подвёл итоги первого тренировоного сбора, который команда провела с 13 по 25 января в Турции.
Здоровье
В Сызрани женщины начали рожать... стоя!
Экономика
Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной
Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Политика
Жириновский назвал вспышку коронавируса в КНР провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что появление нового коронавируса, который унес жизни более 40 человек в Китае, и продолжает свое распространение по миру, может быть провокацией со стороны Соединенных Штатов.
Музыка
BTS и рэпер Lil Nas X выступят вместе на вручении премии «Грэмми»
ВТS и Lil Nas X вместе выступят на вручении премии "Грэмми" 27 января, сообщает NME.
Происшествия
Лайнер «Белавиа» незапланированно сел в Гродно
Шесть пассажиров сняли с борта самолета «Белавиа», летевшего рейсом Минск–Мюнхен, но развернувшегося под Вроцлавом (Польша) и совершившего посадку в Гродно.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при симптомах коронавируса
Врач-иммунолог Владимир Жемчугов дал совет россиянам, что следует делать при обнаружении симптомов ОРВИ, причиной которых теоретически может быть распространяющийся из Китая коронавирус.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
Политика
Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.