Энергетика
REGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Футбол
Комличенко подписал контракт с ФК «Динамо»
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Политика
Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.
Биатлон
Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Победой сборной Франции завершился сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону в Словении.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 20 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Здоровье
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин не может помиловать гражданку Израиля
Ранее с просьбой о помиловании Наамы Иссахар к Путину обращался президент Израиля Реувен Ривлин.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Футбол
Зелински: «Сарри потерял уважение болельщиков „Наполи“»
Полузащитник "Наполи" Петр Зелински прокомментировал решение Маурицио Сарри возглавить "Ювентус". Сарри много хорошего сделал для "Наполи".
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Российский президент Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку офицера караула Палестины.
Единоборства
Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом
Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Здоровье
Starbucks закрыл свою сеть в провинции Хубэй из-за угрозы коронавируса
Сеть кофеен Starbucks приостановила свою работу в китайской провинции Хубей из-за угрозы коронавируса.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Политика
В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным
В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали распространившееся в СМИ и соцсетях видео, на кадрах которого видно, как глава региона Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником ведомства, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.
Происшествия
В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем
В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.