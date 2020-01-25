Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Куда пропал Пушилин? В настоящее время Денис Пушилин находится в Москве и "ждет инструкций", пытаясь получить хоть какую-то ясность.

Шоу-бизнес Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.

Шоу-бизнес Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".

Политика В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.

Политика Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью.

Авто Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Здоровье Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски В Москве и Подмосковье 21 и 22 января 2020 года отмечен двукратный рост продаж противомикробных масок по сравнению с предыдущими днями, сообщил РБК гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.