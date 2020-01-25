Энергетика
REGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью.
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Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
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Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми
Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой.
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Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
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Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте поговорил об активной трансферной кампании клуба в январе.
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Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны
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Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских и росгвардейцев, которые обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности .