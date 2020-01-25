Энергетика
REGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Наука
Древнеегипетской мумии вернули голос
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии.
Футбол
Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»
Футбол
Виллаш-Боаш опасается потерять игроков из-за русских
Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш боится, что даже после закрытия трансферного окна в Европе французский клуб покинут игроки.
Культура
«Мисс Татарстан-2020» стала Анна Семеновых из Казани
Сегодня в Казани на площадке концертно-развлекательного комплекса «Пирамида» прошел финал XXII конкурса красоты «Мисс Татарстан», где главный титул и корону получила Анна Семеновых — студентка КазГИК из столицы РТ.
Теннис
Перед матчем Хачанова и Кириоса на трибунах произошла драка
Перед матчем третьего круга Australian Open между Кареном Хачановым и Ником Кириосом на трибунах произошла драка. little fight before kyrgios match # AusOpen pic.twitter.com / mB07u7kiIs — steph (@ sadieadlers) January 25, 2020 Очевидцы сообщают, что дравшихся вывели со стадиона.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Политика
В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Общество
В Иркутске жителя Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Врачи поместили в стационар прилетевшего в пятницу из Пекина в Иркутск гражданина КНР с подозрением на вирус 2019-nCoV.
Общество
Разведенных родителей обязали оплачивать ребенку жилье
Родителя, живущего после развода отдельно от ребенка, привлекут к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Политика
Представители левых движений пришли к администрации президента с требованием референдума по изменению Конституции
Представители левых движений пришли к администрации президента с требованием провести полноценный референдум по изменению Конституции.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина
Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24
Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.