Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

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Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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