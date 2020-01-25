Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Культура «Мисс Татарстан-2020» стала Анна Семеновых из Казани Сегодня в Казани на площадке концертно-развлекательного комплекса «Пирамида» прошел финал XXII конкурса красоты «Мисс Татарстан», где главный титул и корону получила Анна Семеновых — студентка КазГИК из столицы РТ.

Теннис Перед матчем Хачанова и Кириоса на трибунах произошла драка Перед матчем третьего круга Australian Open между Кареном Хачановым и Ником Кириосом на трибунах произошла драка. little fight before kyrgios match # AusOpen pic.twitter.com / mB07u7kiIs — steph (@ sadieadlers) January 25, 2020 Очевидцы сообщают, что дравшихся вывели со стадиона.

Политика Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".

Происшествия На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

Политика В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.