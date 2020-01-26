Энергетика
REGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Биатлон
В СБР назвали условие, при котором Малышко и Бабиков могут попасть на чемпионат мира
Вице-президент Союза биатлонистов Росси (СБР) Валерий Польховский подтвердил, что по решению тренерского штаба в составе сборной России на чемпионат мира в Антерсельве может поехать участник Кубка IBU или «Ижевской винтовки».
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Наука
Ученые допустили возможность заразности рака и диабета
До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Спорт
«Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE на 30 миллионов
Сумма сделки оценивается в 30 миллионов рублей. Сообщается, что логотип компании на форме «Спартака» не появится.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Финансы
Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Общество
Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Происшествия
Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»
По информации канала, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру.
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Политика
В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле
Автор считает, что это свидетельствует о переориентировании направленности французской стороны на союз по европейской безопасности с Россией, а не с США.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Политика
РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку
Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность.
Наука
Создали рецепт идеального кофе по математической формуле
Как сообщает ToDay News Ufa, научный труд прорвался на кухню и к бариста. Ученые оптимизировали процесс приготовления чашки эспрессо.
Технологии
В сети появилось видео с включением Sony PlayStation 5
Подробный анонс новой приставки состоится уже 5 февраля. В последнее время в сети появляется все больше подробностей о новинке.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Гаджеты
Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch
В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Здоровье
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.