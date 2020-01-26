Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

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Оржель: «Газпром» заплатил за транзит газа через Украину вдвое больше

RuNews24.ruвчера в 17:22

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Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
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Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя

Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
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