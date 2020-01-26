Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Песков прокомментировал новость об отставке Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31 Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31. Об этом 26 января сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы.

Культура Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнуроува и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».

Общество Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.

Происшествия На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.

Здоровье Стали известны первые симптомы китайского коронавируса Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.

Наука Ученые допустили возможность заражения раком Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.