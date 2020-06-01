Энергетика
Политическая Экспертиза«Газпром» вдвое сократил транзит газа через Украину в Европу
Анализ транспортировки за первые пять месяцев этого года показал, что общий объем транзита составляет 20 млрд кубометров. Российская компания "Газпром" сократила общий поток поставляемого газа через территорию Украины. За период январь-март 2019 года объем транзита тоже уменьшался.
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Транзит газа через Украину по новому договору с «Газпромом» достиг 20 млрд кубометров
Экономика сегодня30 мая в 10:21
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Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Здоровье
Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае
О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
ПолитСиб.Ру 05:20
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Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт 02:00
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек
Екатеринбург, 1 июня 2020, 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области.
REGNUM 03:45
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.
MobiDevices 05:42
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Общество
В Пензенской области начался первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничений в рамках режима повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции начинается в Пензенской области.
Smi58.ru 09:02
Футбол
Смородская: Семин сжигает мосты, в «Локомотив» его больше не позовут
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что Юрий Семин не вернется в московский клуб при действующем руководстве.
РИА Новости 08:44
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
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Омичи в группе сибирских регионов с низкими показателями по коронавирусу
На 1 июня число выявленных случаев на 100 тысяч жителей в Тыве составляет 348,3.По всему СФО средний показатель выявленных случаев на 100 тыс. жителей составляет 93,3. Это самый низкий индекс среди федеральных округов страны.В России в целом уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения возрос на 41,8 пункта и сегодня достигает 282,5 пункта.
Омскрегион 06:50
Происшествия
Прокуроры просят для генерала Игоря Качева два года колонии-поселения
Взгляд-инфо 08:33
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Наука
Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный
Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества.
Live24 вчера в 02:33
Футбол
Месси больше не может уйти из «Барселоны» бесплатно этим летом
Евро-футбол.ру 07:47
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
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Политика
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
РИА Новости 09:43
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Деспотович и Довбня покинули «Оренбург»
Советский спорт 06:36
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
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Экономика
Petropavlovsk и «Южуралзолото» рассматривают возможность слияния
Золотодобывающие компании Petropavlovsk и ЮГК ("Южуралзолото") рассматривают возможность создания совместного предприятия.
ТАСС вчера в 18:28
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«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го
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Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
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Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
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ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia
Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia.
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Болельщики признали стадион «Краснодар» лучшим в РПЛ
Стадион футбольного клуба «Краснодар» в опросе среди болельщиков был признан лучшей ареной в российской Премьер-лиге.
Sport24.ru 10:10
Авто
В интернете продемонстрировали новый Toyota Hilux
Как отметили в японской компании, что Toyota Hilux 2020 года обзаведётся новым мотором объёмом 2,8 литра и пересмотренной геометрией подвески.
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Заубер Банк ввел новый вклад и повысил ставки по депозитам в рублях
Заубер Банк ввел новый вклад, а также повысил ставки по депозитам в рублях.
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