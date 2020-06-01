Анализ транспортировки за первые пять месяцев этого года показал, что общий объем транзита составляет 20 млрд кубометров. Российская компания "Газпром" сократила общий поток поставляемого газа через территорию Украины. За период январь-март 2019 года объем транзита тоже уменьшался.

«Газпром» вдвое сократил транзит газа через Украину в Европу

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