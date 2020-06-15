PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.

с чего всё началось

«Газпром экспорт» (дочерняя компания «Газпрома») ведет переговоры об увеличении цены на газ для польской нефтегазовой компании PGNiG на период с 2017 года. Об этом сообщили журналистам в «Газпром экспорте».

«Газпром» ведет переговоры об увеличении цены на газ для Польши

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