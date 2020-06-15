Энергетика
Rambler News Service«Газпром» ведет переговоры об увеличении цены на газ для Польши
«Газпром экспорт» (дочерняя компания «Газпрома») ведет переговоры об увеличении цены на газ для польской нефтегазовой компании PGNiG на период с 2017 года. Об этом сообщили журналистам в «Газпром экспорте».
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с чего всё началось
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.Интерфаксвчера в 06:31
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Хэмилтон хочет устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии сезона
Источники, близкие к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, рассказали, что пилот «Мерседеса» полон решимости публично продемонстрировать поддержку акции Black Lives Matter на открытии сезона Формулы-1 в Австрии.
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«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль
Автоновости дня 03:15
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МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией
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РЕН ТВ вчера в 15:49
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Парад Победы, который должен был пройти 24 июня в Симферополе, не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 04:56
Экономика
Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей
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Общество
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Американские регуляторы отозвали экстренное разрешение на применение противомалярийного гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Remedium.ru 02:26
Политика
В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
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РИА Новости 05:59
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
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Серия новых микроавтобусов Transit и Transit Custom с внедорожными характеристиками получит обозначение Trail.
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Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
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Футбол
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб «Химки» подал документы для лицензирования на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
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Газета.Ru 05:32
Финансы
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Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
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