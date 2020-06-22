"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 484

Общество Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале. 751

Армия и оружие Т-90С показал свою мощь в Алжире При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».

Общество В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram «Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин. 32

Политика Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.

Экономика Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. 9

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 73

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 1,3K

Происшествия ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. 457

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил ошибку в сцене с Капитаном Америкой и молотом Тора Одним из наиболее эффектных моментов картины братьев Руссо стал эпизод, когда в битве с Таносом Капитан Америка смог поднять молот Мьельнир, тем самым доказав, что не только Тор достоин божественного оружия. 2

Экономика Работающим пенсионерам подготовили выплаты в 12 тысяч рублей Ранее сообщалось, что правительство России подготовило свой отзыв на законопроект, который устанавливал возвращение механизма индексации пенсий работающим пенсионерам в стране. 1

Происшествия Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене. 10

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. 565

Общество Китай приостановил ввоз американского мяса птицы Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram. 1

Политика Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.