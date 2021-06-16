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«Газпром» вернет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

"Газпром" планирует перевести свои голландские активы в российскую юрисдикцию после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, рассматривается один из специальных административных районов РФ, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
Finam.Ru
Минфин России сообщил, что Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, и оно прекратит действовать с 1 января 2022 года.
Finam.Ru
Топ-менеджер подчеркнул, что компания пока изучает возможные варианты, риски и дополнительные расходы.
Finam.Ru
Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Интерфакс

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«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

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