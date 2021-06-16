«Газпром» вернет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию
"Газпром" планирует перевести свои голландские активы в российскую юрисдикцию после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, рассматривается один из специальных административных районов РФ, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
Минфин России сообщил, что Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, и оно прекратит действовать с 1 января 2022 года.
Топ-менеджер подчеркнул, что компания пока изучает возможные варианты, риски и дополнительные расходы.
Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.