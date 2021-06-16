Свердловские власти начали проверку из-за снижения студенту оценки из-за цвета волос

Ранее в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, где педагоги Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы, объясняя это его внешним видом, в частности, зеленым цветом волос и серьгами.