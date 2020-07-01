"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 296

Политика Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Экономика Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд. 2

Происшествия Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма». 166

Политика В Вене 60% граждан РФ не поддержали поправки к Конституции На избирательном участке в посольстве России в Австрии большинство граждан - 60% - проголосовали против поправок в Конституцию.

Общество Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 20

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 19

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 3

Политика Главы ЦРУ и АНБ расскажут Конгрессу США по «сговору» РФ с террористами Вашингтон, 2 июля 2020, 01:11 — REGNUM Руководители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США отчитаются перед американским Конгрессом по вопросу якобы сговора России с афганскими террористами из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге.

Политика Путин назначил председателя Омского областного суда Указом президента РФ от 30 июня на пост председателя Омского областного суда был назначен Петр Трапезников.

Политика Российский регион высказался против поправок в Конституцию Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию. 76

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 478

Финансы Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.