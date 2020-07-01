Энергетика
Клопс«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ
"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
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Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Здоровье
Свердловский замгубернатора объяснил расхождения в статистике по коронавирусу в регионе
Расхождения в статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области и больниц региона по числу пациентов с коронавирусом связаны с несовершенной системой учета больных, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Znak.com 07:48
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию России.
Адыгея Сегодня вчера в 08:12
Единоборства
«Анжи» выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца
Пресс-центр футбольного клуба «Анжи» выразил соболезнования российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову по поводу смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
CT news 08:56
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал архивное видео свадебной церемонии с Королевой
Актер и бодибилдер Сергей Глушко (более известный как Тарзан) на своей странице в Instagram опубликовал архивную видеозапись свадебной церемонии с певицей Наташей Королевой.
Вечерняя Москва 09:29
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России
«Не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам», — сказал президент.
РБК 09:31
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял Фадеева, который похудел на 100 кг
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Общество
Главный инфекционист США допустил более опасную мутацию коронавируса
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса, которая приведет к увеличению скорости распространения инфекции.
Что происходит 07:18
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.
Взгляд.ру 04:35
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
Автоновости дня 06:01
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Политика
Путин поддержал проработку новых мер защиты лишившихся вкладов граждан
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о проработке новых мер по защите граждан, лишившихся банковских вкладов.
Известия 09:44
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Политика
Путин указал на важность запрета на отчуждение российских территорий
Поправки к Конституции в части запрета на отчуждение территорий страны важны сразу для нескольких регионов России, заявил президент Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон.
Взгляд.ру 09:11
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили жителей РФ о жаре в ближайшие дни
Москва, 3 июля 2020, 11:22 — REGNUM Экстремально высокая температура воздуха и сильнейшие грозы ожидают жителей ряда регионов России в ближайшие дни.
REGNUM 04:22