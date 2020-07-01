Энергетика

КлопсКлопс«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ

"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

Газета.Ruвчера в 13:39

Польша с точностью до цента озвучила ретроактивную выплату «Газпрома»

Интерфакс01 июля в 07:37

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

ТАСС01 июля в 09:13

«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Lenta.ru01 июля в 08:07

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Коммерсантъ01 июля в 13:16

PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

RT на русском01 июля в 02:45

«Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

РИА Новости30 июня в 12:51
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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