Энергетика
REGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. В соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре цены с 2017 года.
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с чего всё началось
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года
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«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
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Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес ответил на вопрос, против кого ему было тяжелее всего действовать.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
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Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
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Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы
Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
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