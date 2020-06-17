Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. В соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре цены с 2017 года.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
Интерфакс15 июня в 06:31

Подробнее о событии

Дешевый газ в Европе загоняет антироссийские проекты Польши в убытки

Евразия Daily08:38

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUMвчера в 04:04

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфаксвчера в 02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъвчера в 03:32

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.рувчера в 15:30

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07
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Кино

Warner Bros. уступила Нолану в вопросе о переносе премьеры «Довода»

Нью-Йорк, США, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Компания Warner Bros. хотела перенести премьеру фильма «Довод» на гораздо более позднюю дату, однако в итоге уступила Кристоферу Нолану.
REGNUM 15 июня в 19:27
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Общество

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина от COVID-19

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для дополнительной проверки безопасности препарата.
Vademecum 15:57
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
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Происшествия

Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО

РИА Новости вчера в 17:38
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Кино

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме под названием "Спенсер", который собирается снимать режиссер Пабло Ларраин.
Kinonews.ru 16:28
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Здоровье

В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное

17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
Vademecum вчера в 14:17
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Общество

Более тысячи клиентов Дальневосточного Сбербанка зарегистрировали бизнес дистанционно

Более тысячи предпринимателей Дальнего Востока с начала года воспользовались сервисом Сбербанка, который предложил возможность зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет дистанционно: с помощью платформы «Деловая среда», либо за 1 визит в офис партнера банка.
Камчатка-Информ 19:59
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
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Происшествия

Россиянин обвинил майора МВД в пьяной езде и был схвачен спецназом

В городе Куйбышев Новосибирской области спецназом схвачен россиянин Ваграм Газарян, который ранее обвинил майора МВД в пьяной езде.
Lenta.ru 13:25
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Космос

В атмосфере Марса впервые замечено странное зеленое свечение

Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.
Газета.Ru вчера в 06:02
9
Политика

Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских должностных лиц, якобы причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Взгляд.ру 16:32
8
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета 19:30
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Политика

За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев

Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
Известия 18:00
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Политика

Болтон: Трамп просил Си Цзиньпина поспособствовать его переизбранию

Московский Комсомолец 17:54
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Здоровье

В Приангарье дали прогноз динамики заболеваемости COVID-19 в регионе

Голенецкая сообщила, что после снятия некоторых ограничительных мер, в регионе значительно вырос уровень заболеваемости COVID-19.
ИА Красная Весна 11:36
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Футбол

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес назвал Роналду самым сложным соперником за карьеру

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес ответил на вопрос, против кого ему было тяжелее всего действовать.
Матч ТВ 20:05
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Культура

Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
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Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила появившуюся в сети информацию о своей беременности.
Аргументы и Факты вчера в 14:41
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