Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте». Об этом сообщили журналистам в российской компании.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
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Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Андрей Бочаров проинспектировал работу первого и единственного в ЮФО реабилитационного онкоцентра.
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Политика

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Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

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REGNUM вчера в 00:18
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

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Известия 07:13
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В РФС пообещали изучить слова Дьякова о стимуляции игроков «Ростова»

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В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение

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