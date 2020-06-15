Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.
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Происшествия

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По информации источника, в услугах форварда заинтересован "Челси". Клуб из Лондона готов заплатить за переход Роналду 120 миллионов евро.
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ТАСС 06:40
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Здоровье

Названы защищающие легкие от коронавируса продукты

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Накануне.Ru вчера в 18:41
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Авто

Кастомный BMW X6 выставили на продажу

Автомобиль с необычной внешностью продается в США (Майами). BMW X6 произведено в 2012 году.
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Экономика

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Общество

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Общество

Жара в Москве побила температурный рекорд 1956 года

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Наука

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Общество

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Политика

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Политика

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Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
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Metaratings вчера в 10:39
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Жеребьёвка «Финала восьми» Лиги чемпионов состоится 10 июля

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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

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Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

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