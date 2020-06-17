Энергетика
МонаВистаГазпром хочет увеличить цены на газ для Польши
В "Газпром экспорте" считают, что цены на поставки природного газа польской PGNiG нуждаются в увеличении, для этого есть достаточные основания. Ранее по итогам решения Стокгольмского арбитража, "Газпрому" вменили в обязанность выплатить польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ.
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с чего всё началось
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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