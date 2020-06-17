Энергетика
REGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте». Об этом сообщили журналистам в российской компании.
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с чего всё началось
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года
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