Энергетика
Газета.RuПольская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости". Российская и польская компании заключили дополнительное соглашение к контракту купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года.
Читать в источнике
Оценить865
с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфакс15 июня в 06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» продолжит обжаловать решение арбитража по цене на газ для Польши
ИА Красная Веснавчера в 12:41
«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года
Интерфаксвчера в 02:54
«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG
Коммерсантъвчера в 03:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев
Газета.Ru 15 июня в 17:05
Общество
Названа способствующая богатству россиян привычка
Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
Религия
В РПЦ признали факт захвата монастыря бывшим «духовником Поклонской»
REGNUM вчера в 11:31
Общество
В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
REGNUM 01:24
Гаджеты
Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ
Модели будут представлены в двух вариациях: из нержавеющей стали и титанового сплава. Часы смогут делать электрокардиограмму (ЭКГ).
ВладТайм 02:37
Общество
Глава Башкирии отменил парад Победы в республике
Говорит Уфа 01:00
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился раздел о Парадах Победы в России
На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о Парадах Победы.
Neva.Today 00:21
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
Известия вчера в 22:47
Армия и оружие
В России проходят испытания вертолета Ка-52М с крылатыми ракетами
Усовершенствованный вариант боевого вертолета Ка-52М, оборудованного крылатыми ракетами, может стать одним из самых эффективных в своем классе на вооружении военных РФ.
ИнфоСМИ вчера в 06:34
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor 15 июня в 03:12
Авто
Hyundai Creta нового поколения появится в России летом 2021 года
Компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения появится на российском рынке в середине следующего года.
Автостат 02:29
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна
Дело генералов МВД потребовало экспертизы биоматериалов Альберта Худояна Неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД РФ генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество
«Ростелеком» вложит $500 млн в линию транзита трафика из Европы в Азию
«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи для транзита трафика из Европы в Азию под рабочим названием ТЕА NEXT, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 03:00
Футбол
Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить
Российский защитник Виталий Дьяков признался, что для него не является проблемой многократное понижение зарплаты.
Чемпионат 02:30
Культура
В Великобритании умер известный уличный кот по имени Боб
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Лоза впервые прокомментировала развод с Батыревым
Российская газета вчера в 08:44
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 09:20
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело вчера в 05:26
Гаджеты
Ультрабук Lenovo Flex 5G выходит в продажу
Компания Lenovo объявила о том, что представленный еще в начале года ноутбук-перевертыш Flex 5G (Yoga 5G) выйдет в продажу уже на этой неделе.
Megaobzor.com вчера в 15:47
Экономика
Медведев заявил о высоких рисках экономического кризиса за рубежом
По словам Медведева, в 2021 году на фоне пандемии вероятность возникновения финансового кризиса заграницей будет выше, в 2020 году, передают РИА Новости.
Политика Сегодня 01:14