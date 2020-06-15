"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

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Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости". Российская и польская компании заключили дополнительное соглашение к контракту купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года.

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