Энергетика
REGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. В соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре цены с 2017 года.
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с чего всё началось
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года
Интерфаксвчера в 02:54
«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG
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Энергетика
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Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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Армия и оружие
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КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
РИА Новости вчера в 19:55
Армия и оружие
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Бывший вице-премьер России, экс-глава МВД Анатолий Куликов рассказал, почему главарь террористов Шамиль Басаев и его отряд смогли пройти в Буденновск.
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Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com вчера в 05:46
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Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
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Финансы
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По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране.
Газета.Ru 09:21
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Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
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Национальная служба новостей вчера в 03:07
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме
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Super.ru 13:03
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Германия продлила ограничения по коронавирусу
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Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Авто
Новый Citroen C4 показался на видео
Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Большой прорыв: найдено эффективное лекарство против коронавируса
Результаты испытаний, объявленные во вторник, показали, что дексаметазон, который используется для уменьшения воспаления при других заболеваниях, таких как артрит, снижает смертность примерно на треть среди наиболее тяжело больных пациентов с COVID-19, поступивших в больницу.
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Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
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Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают 15,94% акций «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира", стоимость одной бумаги составляет 93 рубля, говорится в сообщении РФПИ.
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