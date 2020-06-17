PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.

с чего всё началось

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. В соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре цены с 2017 года.

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

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