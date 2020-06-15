Энергетика
REGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. В соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре цены с 2017 года.
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с чего всё началось
30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.Интерфаксвчера в 06:31
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Общество
Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
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Всего в открытый доступ попали около 20 млн файлов общим размеров в 846 ГБ — среди них информация об именах, датах рождения и электронных почтах пользователей.
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Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
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Слово и Дело вчера в 02:15
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Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 4857 человек.
Регион 64 01:54
Происшествия
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Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Кино
Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере
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Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
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Китайские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом информирует Global Times.
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Парад Победы в Тюмени перенесли
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Губернатор: критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден
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По «Властелину колец» выйдет игра
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Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
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Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Космос
В NASA назвали 6 подходящих для будущей колонизации планет
Evo-rus.com 03:22
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
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Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
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Спрос на аренду жилья в Москве вырос на 17% после снятия ограничений
"Постепенное снятие карантинных ограничений активизировало квартирантов: по отношению к показателю аналогичного периода в мае число запросов на подбор жилплощади увеличилось на 17%, предложение приросло 10%", - говорится в исследовании компании.
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В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17