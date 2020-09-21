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ТАСС
ТАСС 

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.В источнике
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Московский Комсомолец

20 населенных пунктов газифицируют в Хабаровском крае

Московский Комсомолец00:01
ТАСС

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

ТАССвчера в 15:57
Московский Комсомолец Якутия

Подписано соглашение с ПАО «Газпром» о газификации поселений Якутии

Московский Комсомолец Якутиявчера в 07:04
Общественное телевидение России

На газификацию Ярославской области направят более 26 миллиардов рублей

Общественное телевидение Россиивчера в 10:31
РИА Новости

Руководство Якутии и «Газпрома» приняли программу газоснабжения региона

РИА Новостивчера в 09:23
Интерфакс - Россия

Газпром подписал программу газификации Хабаровского края до 2025г - инвестиции компании 5,5 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 14:18
Реквизит

47 регион начинает самую масштабную программу газификации

Реквизитвчера в 04:00

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
РИА Новости22:06
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге

Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил Reuters.
Ведомости02:00
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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