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Газпром вложит в газификацию Курганской области 13,5 млрд рублей

Курган, 15 сентября 2020, 20:53 — REGNUM В программу по газификации Курганской области на 2021−2025 годы ПАО «Газпром» выделит беспрецедентное финансирование на сумму в 13,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.В источнике
Владимир Путин
Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем.
С чего всё началось
«Газпром» в ближайшие пять лет планирует направить на газификацию в России более 526 млрд рублей, сообщил
 в среду, 16 сентября, глава энергетической компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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