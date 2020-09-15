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Курган, 15 сентября 2020, 20:53 — REGNUM В программу по газификации Курганской области на 2021−2025 годы ПАО «Газпром» выделит беспрецедентное финансирование на сумму в 13,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Владимир Путин Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем.