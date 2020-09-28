Алексей Миллер и Дмитрий Миронов в Мышкине Yarregion.ru Программа рассчитана на пять лет, за этот срок компания вложит в газификацию региона около 27 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Миронова, это более чем в десять раз больше, чем в предыдущие пять лет.