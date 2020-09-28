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REGNUM
REGNUM

Газпром вложит в газификацию Ярославской области миллиарды

Алексей Миллер и Дмитрий Миронов в Мышкине Yarregion.ru Программа рассчитана на пять лет, за этот срок компания вложит в газификацию региона около 27 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Миронова, это более чем в десять раз больше, чем в предыдущие пять лет.В источнике
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Сергей Березкин: потребности в «голубом топливе» жителей Ярославской области будут почти на 100% удовлетворены

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Черёмухавчера в 02:22
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«Газпром» за пять лет вложит в Ярославскую область 27 млрд рублей

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В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
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СК возбудил дело после смерти девочки в больнице Оренбурга

«Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное 25 сентября по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 04:58
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
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