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REGNUM
REGNUM

Газпром вложит в газификацию Ярославской области миллиарды

Алексей Миллер и Дмитрий Миронов в Мышкине Yarregion.ru Программа рассчитана на пять лет, за этот срок компания вложит в газификацию региона около 27 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Миронова, это более чем в десять раз больше, чем в предыдущие пять лет.В источнике
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Первый Ярославский

Новое соглашение обеспечит голубым топливом даже самые дальние уголки региона

Первый Ярославскийвчера в 13:36
Известия

«Газпром» начал программу газификации Амурской области через «Силу Сибири»

Известиявчера в 11:32
Рыбинский дневник

«Газпром» за пять лет вложит в Ярославскую область 27 млрд рублей

Рыбинский дневник27 сентября в 04:45
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Ярославский регион. Северный крайвчера в 10:00
Черёмуха

Программа на пятилетку: что в регионе сделают на 27 миллиардов от «Газпрома»

Черёмухавчера в 02:22
КП - Ярославль

Губернатор Ярославской области выполнил предвыборное обещание, данное брейтовцам

КП - Ярославльвчера в 09:06
Агентство нефтегазовой информации

Газпром и Ярославская область подписали соглашение на 27 млрд рублей

Агентство нефтегазовой информации26 сентября в 16:31

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
РИА Новостивчера в 14:52
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PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Роснефть: BP и Shell создают кризис на рынке нефти

По информации The Financial Times, приведенной телеканалом Дождь, первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро обвинил нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell в создании кризиса на рынке нефти сообщениями о переориентации на возобновляемые источники энергии.
МордовМедиа18:02