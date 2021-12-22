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«Газпром» вновь не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий 22 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.
РБК
В некоторые дни «Газпром» бронировал мощности на дополнительной сессии, а не на регулярной.
Компания
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
ПРАЙМ
21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.
RT на русском

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