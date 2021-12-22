«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий 22 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.
Региональным властям разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в четверг, 23 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал данные о том, что Евросоюз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.