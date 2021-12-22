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«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал—Европа

«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал—Европа на 22 декабря во время регулярной и дополнительной сессий.
Коммерсантъ
Затем мощности прокачки последовательно снизились до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник.
ТАСС
Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.
ТАСС
"Газпром" в декабре предпочел посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по Ямалу - Европе.
ТАСС

Подробнее о событии

«Газпром» не стал резервировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря
Газета.Ru01:07
«Газпром» второй день подряд не заказывает транзит через «Ямал-Европу»
Интерфакс01:36
Физический поток газа по трубопроводу Ямал — Европа остановлен из-за отказа «Газпрома» от бронирования
RT на русском01:26
«Газпром» вновь приостановил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
РИА Новости00:26
«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал—Европа
Коммерсантъ00:44
GSA Platform: «Газпром» не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал-Европа»
ПРАЙМ00:19
Физический поток газа по Ямалу - Европе в Германию остановлен второй день подряд
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