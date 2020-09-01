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Газпром во II квартале вдвое снизил среднюю цену для Европы

Москва, 1 сентября 2020, 19:42 — REGNUM Средняя цена на газ для Европы снижена Газпромом во II квартале 2020 г. в 1,9 раза, сообщает «Прайм».В источнике
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Капитал страны

«Газпрому» предрекли банкротство

Капитал странывчера в 05:19
Коммерсантъ

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъ31 августа в 15:44
ТАСС

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАСС31 августа в 10:57
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ПРАЙМ31 августа в 14:30
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказа31 августа в 10:52
Rambler News Service

«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Service31 августа в 11:12
Экономика сегодня

Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегодня31 августа в 13:24

Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00

Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

Профессор Лондонского университета, специалист по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджай Шарм утверждает, что при ожирении, диабете и повышенном давлении силовые тренировки следует проводить не меньше трех раз в неделю.
ToDay News Ufaвчера в 09:13
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Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель

Еще одно важное новшество - для "посвежевшего" Toyota Land Cruiser Prado отныне доступен пакет Black Pack, включающий радиаторную решетку, окантовку оконной линии и горизонтальную планку на багажной крышке, выполненные в эффектном черном цвете.
Новые автомобиливчера в 11:31
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