КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

Армейцы наказаны за неподобающее поведение команды, т.е. за то, что получили семь предупреждений в выездной игре против «Ахмата» (3:0 в пользы команды Виктора Гончаренко).