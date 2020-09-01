Газпром во II квартале вдвое снизил среднюю цену для Европы
Москва, 1 сентября 2020, 19:42 — REGNUM Средняя цена на газ для Европы снижена Газпромом во II квартале 2020 г. в 1,9 раза, сообщает «Прайм».В источнике
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