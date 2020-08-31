Москва, 1 сентября 2020, 19:42 — REGNUM Средняя цена на газ для Европы снижена Газпромом во II квартале 2020 г. в 1,9 раза, сообщает «Прайм».

Газпром во II квартале вдвое снизил среднюю цену для Европы

Шоу-бизнес Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.

Шоу-бизнес Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева лично отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс. 195

Общество Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. 636

Игры Fortnite получит поддержку трассировки лучей Игра в ближайшем будущем поддержит полноценную поддержку технологий RTX и DLSS 2.0. Точная дата релиза обновления не сообщается.

Общество Экс-политтехнолог Собчак пожаловался на условия содержания в СИЗО Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела Сергея Тихановского, пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО и невозможность быть с семьей 1 сентября.

Игры В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт. 3

Происшествия В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти. 1

Политика МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы». 194

Культура Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку. 258

Футбол КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за неподобающее поведение команды Армейцы наказаны за неподобающее поведение команды, т.е. за то, что получили семь предупреждений в выездной игре против «Ахмата» (3:0 в пользы команды Виктора Гончаренко).

Общество Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, передает "БелТА" со ссылкой на заявление Министерства транспорта и коммуникаций республики. 123

Общество В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.

Единоборства В Bellator заинтересованы в проведении боя Емельяненко с Леснаром Последний поединок Емельяненко состоялся в декабре 2019 года на турнире Bellator, где он нокаутировал Куинтона Джексона.

Общество Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии Генеральная прокуратура направила Германии запрос о предоставлении информациио лечении и результатах анализов Алексея Навального. 203

Экономика Предсказан рост цен в России в сентябре Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента. 125

Происшествия Мужчина с гранатой задержан в Киеве у офиса президента Украины Киев, 1 сентября 2020, 21:09 — REGNUM В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали мужчину с гранатой, сообщает 1 сентября официальный сайт Нацполиции в Киеве. 9

Общество В России появилось приложение для электронного паспорта Приложение для электронного паспорта "Мобильный идентификатор" создано и проходит сертификацию в России.

Политика ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. 560