Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром во II квартале вдвое снизил среднюю цену для Европы

Москва, 1 сентября 2020, 19:42 — REGNUM Средняя цена на газ для Европы снижена Газпромом во II квартале 2020 г. в 1,9 раза, сообщает «Прайм».
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«Газпрому» предрекли банкротство

Капитал страны05:19

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъвчера в 15:44

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАССвчера в 10:57

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказавчера в 10:52

«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 11:12

Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегоднявчера в 13:24
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Политика

Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

REGNUM 11:09
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Происшествия

Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

Газета.Ru 12:03
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Шоу-бизнес

Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV

Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.
ФАН вчера в 13:35
Футбол

В «Манчестер Сити» посоветовали Месси остаться в «Барселоне»

Lenta.ru 05:09
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева лично отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс.
Газета.Ru 09:56
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048.
RT на русском 03:32
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Общество

В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина

С 1 сентября в России начинает действовать новый федеральный закон, согласно которому учащиеся начальных классов получат бесплатное горячее питание.
Lenta.ru вчера в 17:32
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Игры

Fortnite получит поддержку трассировки лучей

Игра в ближайшем будущем поддержит полноценную поддержку технологий RTX и DLSS 2.0. Точная дата релиза обновления не сообщается.
Cyber.sports.ru 12:16
Общество

Экс-политтехнолог Собчак пожаловался на условия содержания в СИЗО

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела Сергея Тихановского, пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО и невозможность быть с семьей 1 сентября.
РБК 14:47
Игры

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру 10:59
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Шоу-бизнес

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане

На торжестве певица появилась в кремовом шелковом платье и пиджаке такого же тона.
Evo-rus.com вчера в 02:34
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Происшествия

В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
РИА Новости 13:54
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Политика

МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском 13:29
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Культура

Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru 13:04
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Футбол

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за неподобающее поведение команды

Армейцы наказаны за неподобающее поведение команды, т.е. за то, что получили семь предупреждений в выездной игре против «Ахмата» (3:0 в пользы команды Виктора Гончаренко).
Советский спорт 14:31
Футбол

«Локомотив» отказал Глушакову в контракте

SM News 09:57
Происшествия

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:56
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Экономика

Львиную долю поставок зерна в Египет осуществила Россия

Всего компания приобрела 2,88 млн тонн пшеницы в этом сезоне, так что доля российского зерна составила 80%.
REGNUM 13:59
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Происшествия

Олень спустя 12 часов убил подстрелившего его охотника

Вести.Ru 11:00
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Политика

Депутата исключили из фракции «Слуга народа» после критики Зеленского

Депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" после того, как он с трибуны критиковал Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.
РЕН ТВ 13:12
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Общество

Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение, передает "БелТА" со ссылкой на заявление Министерства транспорта и коммуникаций республики.
Газета.Ru 09:28
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Общество

В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова

В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
РИА Новости 13:16
Единоборства

В Bellator заинтересованы в проведении боя Емельяненко с Леснаром

Последний поединок Емельяненко состоялся в декабре 2019 года на турнире Bellator, где он нокаутировал Куинтона Джексона.
Metaratings 04:15
Общество

Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии

Генеральная прокуратура направила Германии запрос о предоставлении информациио лечении и результатах анализов Алексея Навального.
РИА Новости 14:36
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Экономика

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Происшествия

Мужчина с гранатой задержан в Киеве у офиса президента Украины

Киев, 1 сентября 2020, 21:09 — REGNUM В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали мужчину с гранатой, сообщает 1 сентября официальный сайт Нацполиции в Киеве.
REGNUM 14:09
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Общество

В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

RT на русском 09:54
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Общество

В России появилось приложение для электронного паспорта

Приложение для электронного паспорта "Мобильный идентификатор" создано и проходит сертификацию в России.
Газета.Ru 13:16
Политика

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
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Армия и оружие

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия 13:01
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