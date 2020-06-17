Энергетика
Lenta.ru«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки
Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой. По мнению представителя компании, рассмотрение жалоб является недопустимым.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.ТАССвчера в 12:22
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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей
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