Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.

с чего всё началось

Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой. По мнению представителя компании, рассмотрение жалоб является недопустимым.

«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки

Спорт Свежее обновление добавило в Insurgency: Sandstorm ночные версии всех карт Издательство Focus Home Interactive и разработчики из New World Interactive выпустили обновление Operation: Nightfall для своего командного тактического шутера от первого лица Insurgency: Sandstorm.

Экономика ЦБ выявил продажу долгов россиян после одобрения им кредитных каникул Ранее ЦБ зафиксировал резкое сокращение портфеля займов МФО — регулятор связывал это в том числе с продажей долгов коллекторам.

Происшествия В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 28

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 303

Общество ВОЗ назвала реальными данные смертности от коронавируса в России На коронавирус протестированы около 11% населения России, благодаря этому статистика инфицированных и умерших от COVID-19 в стране реальная, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 2

Политика Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. 6,2K

Происшествия В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии. 91

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 612

Шоу-бизнес Звездное пополнение: Любовь Успенская пришла на телепроект «Дом-2» Сегодня, 17 июня, в эфире телеканала ТНТ в реалити-шоу «Дом-2» появится знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская.

Футбол 6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.

Футбол ЦСКА подтвердил травму Дзагоева Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.

Происшествия Казанский Кремль прокомментировал ЧП на газораспределительной станции Казанский Кремль прокомментировал ЧП на газораспределительной станции 12 июня, во время которого один человек погиб, двое пострадавших получили ожоги 10 и 15 процентов тела.

Происшествия К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. 639

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 88

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. 5,5K

Здоровье В Челябинске впервые коронавирус выявили у новорожденного С начала эпидемии вирус был выявлен у 58 беременных женщин на территории региона. Однако у новорожденного вирус был выявлен впервые. 4

Политика Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. 1