Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки

Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой. По мнению представителя компании, рассмотрение жалоб является недопустимым.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.
ТАССвчера в 12:22

Подробнее о событии

«Газпром» назвал жалобы в ФАС на закупку труб почти на 100 млрд рублей необоснованными

ТАССвчера в 16:49

«Газпром» расценил поданные в ФАС жалобы как попытку сорвать инвестпроекты

News.ruвчера в 18:58

ФАС рассмотрит жалобы на закупку «Газпромом» труб на почти 100 млрд

РЕН ТВвчера в 16:04

«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки

Lenta.ru05:19

ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей

Новая газетавчера в 15:15

ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб

РБКвчера в 14:00

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб «Газпромом»

Интерфаксвчера в 12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова красиво отметили свое примирение

ТВ Центр 02:57
Спорт

Свежее обновление добавило в Insurgency: Sandstorm ночные версии всех карт

Издательство Focus Home Interactive и разработчики из New World Interactive выпустили обновление Operation: Nightfall для своего командного тактического шутера от первого лица Insurgency: Sandstorm.
Игромания.ру 04:41
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
59
Экономика

ЦБ выявил продажу долгов россиян после одобрения им кредитных каникул

Ранее ЦБ зафиксировал резкое сокращение портфеля займов МФО — регулятор связывал это в том числе с продажей долгов коллекторам.
РБК 04:57
Происшествия

В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку

Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
28
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
303
Общество

ВОЗ назвала реальными данные смертности от коронавируса в России

На коронавирус протестированы около 11% населения России, благодаря этому статистика инфицированных и умерших от COVID-19 в стране реальная, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Взгляд.ру 04:07
2
Политика

Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
РИА Новости 03:47
6,2K
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
91
Общество

Названо число скончавшихся от коронавируса медиков в России

В России от коронавирусной инфекции скончались 489 медиков.
Газета.Ru 05:30
311
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
612
Шоу-бизнес

Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
21
Футбол

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера

Газета.Ru 05:23
Происшествия

В Крыму задержали уволенного чиновника, продолжавшего ходить на работу

Как оказалось, он продолжал ходит на работу, исполнять обязанности и проводить совещания.
Московский Комсомолец вчера в 10:34
91
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM вчера в 08:29
336
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
35
Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Территория новостей 04:24
28
Шоу-бизнес

Звездное пополнение: Любовь Успенская пришла на телепроект «Дом-2»

Сегодня, 17 июня, в эфире телеканала ТНТ в реалити-шоу «Дом-2» появится знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская.
Телепрограмма вчера в 06:37
Футбол

6 игроков, чьи карьеры загубила одна ошибка

Вспоминаем игроков, которые психологически «сломались» после одной ошибки и распрощались с успешной карьерой.
Чемпионат вчера в 14:00
Общество

Стало известно, когда для туристов откроют Краснодарский край

Свободная Пресса 16 июня в 21:18
755
Футбол

ЦСКА подтвердил травму Дзагоева

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что 30-летний хавбек команды Алан Дзагоев в настоящий момент восстанавливается после повреждения бедра.
Sport.ru 03:14
Происшествия

Казанский Кремль прокомментировал ЧП на газораспределительной станции

Казанский Кремль прокомментировал ЧП на газораспределительной станции 12 июня, во время которого один человек погиб, двое пострадавших получили ожоги 10 и 15 процентов тела.
АиФ Казань 05:15
Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
639
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
88
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
5,5K
Здоровье

В Челябинске впервые коронавирус выявили у новорожденного

С начала эпидемии вирус был выявлен у 58 беременных женщин на территории региона. Однако у новорожденного вирус был выявлен впервые.
Копейский рабочий 04:21
4
Игры

Продвинутая физика и трассировка лучей: энтузиасты выпустили демоверсию ремейка Deus Ex на Unreal Engine 4

Команда независимых разработчиков уже некоторое время трудится над ремейком Deus Ex на движке Unreal Engine 4. Недавно энтузиасты поделились результатами своих трудов, выпустив демоверсию проекта.
3DNews 04:16
1
Единоборства

Плющенко заявил о готовности выйти на ринг с Навальным

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что готов провести спарринг с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который осудил семью Плющенко.
Metaratings 02:46
1
Политика

Верховная рада отклонила программу деятельности кабмина Украины

Верховная рада Украины в четверг, 18 июня, отказалась утвердить программу деятельности кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Известия 04:41
1
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное