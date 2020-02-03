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Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

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Гаджеты Новые компактные ноутбуки Huawei полностью рассекречены до анонса В конце прошлого года компания Huawei представила новые ноутбуки MateBook D, оснащённые процессорами AMD Ryzen 3000, либо Intel Core десятого поколения.

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