Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

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Почему «Газпром» сократил транзит через Украину в три раза

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