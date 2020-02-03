Энергетика
РИА Новости«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные о "фактических потоках газа" на сайте компании.
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Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны
Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Общество
Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
Белоруссия начала ремонт нефтепровода «Дружба»
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Технологии
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды
Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Футбол
В «Ростове» всё наладилось. Карпин продлил контракт аж на 5 лет
Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за "Зенит-2" Нападающий "Зенита-2" Александр Кокорин стал автором двух забитых мячей в товарищеском матче с "Гремио Новоризонтино" (4:1).
Авто
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами
Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Политика
Помпео в Минске: к Лукашенко приехал очередной «белый господин»
Лукашенко не было никакого смысла отказываться от встречи с Путиным ради слов этого чиновника о том же, о чём до него в прошлом году говорили во время визитов в Минск зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и прочие американские визитёры из властных и околовластных кругов.
Наука
Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли
Понять, какой вклад вносят именно они, может помочь измерение потока геонейтрино.
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Протекционизм перешел от обороны к наступлению
Идеи квотирования закупок российской продукции снова вернулись в Белый дом Расширение полномочий промышленного вице-премьера Юрия Борисова в новом правительстве вызвало возврат протекционистских идей в регулирование закупок государства и его компаний.