Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные о "фактических потоках газа" на сайте компании.
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