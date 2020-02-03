Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные о "фактических потоках газа" на сайте компании.
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Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе снизился в три раза — на 70% — и составил 2,65 млрд куб. м, пишет 3 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные о «фактических потоках газа» на сайте
 «Газпрома».
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