Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

Известия15:04

На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

RT на русском03:09

«Газпром» втрое сократил транзит газа через Украину

Московский Комсомолец13:40

«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

РБК09:23

«Газпром» заплатил за транзит через Украину по двойному тарифу

Lenta.ru06:10

В «Нафтогазе» рассказали о количестве перекаченного российского газа по территории Украины

ТК Звезда03:20

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

РИА Новости14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru 08:10
Музыка

Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»

Экспресс газета 07:33
Армия и оружие

Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии

ФАН 12:30
Политика

Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:36
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Вести ФМ 00:14
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
РБК 14:52
Политика

Рустам Минниханов в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН

Московский Комсомолец 01:30
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Газета.Ru 11:41
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Технологии

Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года

Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.
Ведомости 13:39
Футбол

Георгий Джикия: «Райола звонил насчет Мирзова. Цену знаю точно – 200 рублей, максимум»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил о трансферной стоимости хавбека Резиуана Мирзова.
Sports.ru 11:38
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК 13:22
Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Актуальные Новости 05:52
Технологии

Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов

Известный кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов.
ToDay News Ufa вчера в 06:28
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Происшествия

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 12:50
Экономика

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Коммерсантъ 14:48
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

Поклонская предстала в «голливудском» облике

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
Журналистская правда вчера в 10:01
Единоборства

Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона

Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
ИнфоСМИ 14:14
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Происшествия

Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник

По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске

КП - Челябинск 00:31
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное