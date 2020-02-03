Энергетика
РИА Новости«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
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Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия пошутил о трансферной стоимости хавбека Резиуана Мирзова.
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
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Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
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Поклонская предстала в «голливудском» облике
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила вспомнить о своем статусе крымской «няш-мяш».
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Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
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Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
По словам другого источника агентства в правоохранительных органах, на месте происшествия найдены использованные шприцы.
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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
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