Энергетика
Телеканал 360°«Газпром» втрое уменьшил транзит газа через Украину
В первом месяце текущего года компания «Газпром» снизила транзит газа в Европу через Украину на 70% до 2,6 миллиарда кубометров. Данные о фактических потоках топлива опубликованы на сайте оператора. На них обратило внимание РИА «Новости».
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с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.РБКвчера в 09:23
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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
RT на русскомвчера в 16:01
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