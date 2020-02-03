с чего всё началось

В первом месяце текущего года компания «Газпром» снизила транзит газа в Европу через Украину на 70% до 2,6 миллиарда кубометров. Данные о фактических потоках топлива опубликованы на сайте оператора. На них обратило внимание РИА «Новости».

Политика Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.

Политика Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Хоккей Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.

Политика Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против упоминания Бога в Конституции страны и закрепления понятия брака как союза мужчины и женщины.

Музыка Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Футбол «Торпедо» весеннюю часть первенства ФНЛ проведет в «Лужниках» Московское "Торпедо" весеннюю часть первенства Футбольной национальной лиги проведет на поле спортивного городка спорткомплекса "Лужники", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.

Энергетика Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество Стрелков ответил на обвинения в крушении «Боинга» в Донбассе Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе, пишет "Интерфакс".

Экономика Лукашенко оценил ежегодные выплаты по российским кредитам в $1 млрд Белорусская сторона платит России за пользование ранее выданными кредитами по $1 млрд в год и не просит «никаких денег», а предлагает «честное, прозрачное и искреннее» двухстороннее сотрудничество.

Политика Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.

Экономика Россияне не смогли объяснить причину роста цен Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, не смогли дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62 процента).

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Экономика ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.