с чего всё началось

В первом месяце текущего года компания «Газпром» снизила транзит газа в Европу через Украину на 70% до 2,6 миллиарда кубометров. Данные о фактических потоках топлива опубликованы на сайте оператора. На них обратило внимание РИА «Новости».

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Политика Путин назвал причину увольнения главы Чувашии Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой решил уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева с должности.

Общество Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Экономика Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.

Политика Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.

Футбол «Торпедо» весеннюю часть первенства ФНЛ проведет в «Лужниках» Московское "Торпедо" весеннюю часть первенства Футбольной национальной лиги проведет на поле спортивного городка спорткомплекса "Лужники", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.

Хоккей Гретцки оценил лучшие качества Овечкина Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.