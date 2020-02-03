Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°«Газпром» втрое уменьшил транзит газа через Украину

В первом месяце текущего года компания «Газпром» снизила транзит газа в Европу через Украину на 70% до 2,6 миллиарда кубометров. Данные о фактических потоках топлива опубликованы на сайте оператора. На них обратило внимание РИА «Новости».
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с чего всё началось
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились
 втрое по сравнению с уровнем первого месяца 2019 года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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