Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

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Остальные десять процентов поставит Загорский трубный завод. Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей. Закупки ТБД для новых строек «Газпрома» пройдут с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022-го.
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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Lenta.ru15:05

«Газпром» выбрал поставщиков труб на ₽96 млрд для постройки газопроводов

РБК13:00
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