Экономика
Lenta.ru«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Остальные десять процентов поставит Загорский трубный завод. Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей. Закупки ТБД для новых строек «Газпрома» пройдут с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022-го.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
Российская газета 09:36
Политика
Суда для постройки «Северного потока — 2» направились в Калининград
Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
Телеканал 360° 10:17
Происшествия
В Казани задержали трех членов штаба Объединенных демократов
В результате были задержаны председатель партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин, Марат Мунасипов и еще один представитель штаба.
Inkazan 17:48
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Наука
Динозавры погибли после падения астероида
Британские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что именно падение на Землю астероида, а не продолжительные извержения вулканов, стало причиной гибели динозавров.
Live24 вчера в 04:37
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие ЛГБТ-символики
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группе по подготовке поправок в Конституция пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 19:29
Наука
Названо новое опасное свойство коронавируса
Патогенные свойства нового коронавируса обусловлены тем, что патоген связывается с человеческим клеточным рецептором ACE2, которые активен во многих тканях, в том числе эндокринной системы.
Lenta.ru вчера в 23:34
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Газета.Ru 14:06
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Футбол
«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор.
Спорт-Экспресс вчера в 15:17
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
Космос
Астрономы показали, как выглядит космический «фейерверк»
Команда ученых говорит, что эти облака выглядят так, как будто у них достаточно массы, чтобы продолжать процесс формирования звезд еще миллион лет или около того.
Популярная механика 03:56
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Общество
ВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса
По словам представителя ВОЗ, рост случаев заболеваемости COVID-19 в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.
Известия 18:40
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Политика
Текст обновленной Конституции РФ с поправками опубликован в Сети
Текст обновленной Конституции РФ с внесенными поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ФАН 18:14
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Продюсер отметил, что звезды отечественной эстрады, в отличие от своих западных коллег, зарабатывающих участием в фестивалях и телеэфирах, "работают как крепостные".
Pravda.Ru 12:38
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену.
Gazeta.SPb вчера в 16:31
Игры
Epic Games Store не будет бесплатно выпускать Conan Exiles
Компания Epic Games Store отменила бесплатную раздачу Conan Exiles.
Дни24 02:54
Здоровье
Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.
Национальная служба новостей 05:03
Политика
На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета 05:48
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 15:43
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Кино
Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока
В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля.
CT news 13:50